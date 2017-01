Απίστευτα πράγματα στη Σκωτία και στην αναμέτρηση της Σέτλεστον με την Ιρβάιν Μίντοου για την δεύτερη κατηγορία U15. Ο γκολκίπερ των γηπεδούχων, Γκάρι Γουάιτ, δεν άντεξε και αποφάσισε να... κατουρήσει πίσω από την εστία του κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου με αποτέλεσμα να αποβληθεί!

Shettleston goalkeeper Gary Whyte sent off after 72 minutes for having a pee behind the goals

— Shotts Bon Accord (@ShottsBonAccord) January 28, 2017