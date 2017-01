Τρομερή απάντηση της Ντόρτμουντ στον Τραμπ! (pic)

Οι Βεστφαλοί απέδειξαν γι' ακόμα μια φορά ότι είναι... τρομεροί στη χρήση των social media και πως δεν αφήνουν ασχολίαστα γεγονότα για τα οποία θεωρούν ότι οι πεποιθήσεις τους, επιτρέπουν την «παρέμβαση».

Κάπως έτσι συνέβη και μετά τις εξαγγελίες του Ντόναλντ Τραμπ για το τείχος που θέλει να υψώσει στα σύνορα με το Μεξικό έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων του ως Πλανητάρχης.

Η Ντόρτμουντ, κατέστησε σαφές ποια είναι τα «τείχη» στα οποία πρέπει να πιστεύει ο άνθρωπος...

The only #wall we believe in. pic.twitter.com/nIL4ws0UY1

— Borussia Dortmund (@BVB) January 26, 2017