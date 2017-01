Με γκολ... αλάνας νίκησε η Νότιγχαμ Φόρεστ (vid)

Η ομάδα των Απόστολου Βέλλιου και Παϊτίμι Κασάμι πήρε σημαντικό «τρίποντο» στην προσπάθεια που κάνει να μη μπλέξει με τις επικίνδυνες καταστάσεις στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Στο City Ground, το απόγευμα του Σαββάτου, ο Μπεν Όσμπορν σκόραρε με εκπληκτικό τρόπο, σηκώνοντας τη μπάλα λίγο μετά το άγγιγμα από τον συμπαίκτη του και «εκτελώντας» τον αντίπαλο πορτιέρο.

Unbelievable skill! @OsbornOn1 produces a moment of magic for @NFFC's winner at the City Ground. pic.twitter.com/BEvauctGev

— Football On 5 (@FootballOn5) January 21, 2017