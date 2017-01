Ο Αντόνιο Κόντε ήταν έτοιμος για τη συνέντευξη τύπου μετά τη νίκη της Τσέλσι επί της Λέστερ, όταν το μάτι του έπεσε σε ένα... κομμάτι τούρτα που είδε στην άκρη του γραφείου.

Αφού αποκάλυψε ότι δεν έχει φάει, ζήτησε να δοκιμάσει και ο... κάτοχός της του έκανε το χατίρι. Ο Ιταλός τεχνικός έμεινε ευχαριστημένος και, φυσικά, ζήτησε η πρώτη ερώτηση να είναι.. μεγάλη!

Antonio Conte has his cake and eats it https://t.co/vY98f6B71C pic.twitter.com/vQ4JajZp8E

— BBC Sport (@BBCSport) January 14, 2017