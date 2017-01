Στα ερυθρόλευκα κι επίσημα ο Ανσαριφάρντ

Με μια λιτή ανακοίνωση, δίχως λεπτομέρειες για τη συμφωνία με τον πρώην, πλέον, ποδοσφαιριστή του Πανιωνίου, οι Πειραιώτες ανέφεραν:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Καρίμ Ανσαριφάρντ».

Ο Ιρανός πήρε την απόφασή του και τη γνωστοποίησε το μεσημέρι της Πέμπτης, επιλέγοντας να συνεχίσει την καριέρα του στο λιμάνι, έπειτα από τις συζητήσεις που έκανε με τους ανθρώπους των Πρωταθλητών, που τον έπεισαν και που απέσπασαν και τη συγκατάθεση των Νεοσμυρνιωτών με την προσφορά που κάλυπτε τη ρήτρα των 400.000 ευρώ.

Σήμερα (13/1) το πρωί, ο Καρίμ θα φορέσει για πρώτη φορά και τη φανέλα της νέας του ομάδας για να συμμετάσχει στην πρώτη του προπόνηση...

