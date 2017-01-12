Κομίνης στο Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

Έγιναν γνωστοί οι διαιτητές της 11ης εξ αναβολής αγωνιστική της Super League. Όπως έγινε γνωστό, ο Γιώργος Κομίνης θα διευθύνει το Παναθηναϊκός-ΑΕΚ στη Λεωφόρο, ενώ ο Φουκάκης θα βρεθεί στο Πλατανιάς-Ολυμπιακός στα Χανιά.
Όσο για το ΑΕΛ-ΠΑΟΚ, εκεί θα σφυρίξει ο Σιδηρόπουλος.
Αναλυτικά όλοι οι ορισμοί στους αγώνες της 11ης αγωνιστικής:
14/01 15:00 ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΚΑΣΣΙΟΠΗ
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
14/01 17:15 ΔΗΜ. ΣΤ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΒΛΑΣΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΑΓΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
14/01 19:30 ΔΗΜ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΦΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΕΟΦΥΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΕΡΟΒΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
15/01 15:00 AEL FC ARENA ΑΕΛ-ΠΑΟΚ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΚΟΥΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΠΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
15/01 17:15 Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΕΛΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
15/01 17:15 ΔΗΜ. ΣΤ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΤΖΗΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΟΥΡΟΜΠΙΛΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΠΕΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
15/01 17:15 ΞΑΝΘΗ ARENA ΞΑΝΘΗ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΤΙΚΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΤΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
15/01 19:30 ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΕΚ
ΚΟΜΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΑΛΦΟΦΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΑΡΑΪΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ