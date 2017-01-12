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Κομίνης στο Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

Το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ για την 11η εξ αναβολής αγωνιστική θα διευθύνει ο Γιώργος Κομίνης.

Κομίνης στο Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

Έγιναν γνωστοί οι διαιτητές της 11ης εξ αναβολής αγωνιστική της Super League.  Όπως έγινε γνωστό, ο Γιώργος Κομίνης θα διευθύνει το Παναθηναϊκός-ΑΕΚ στη Λεωφόρο, ενώ ο Φουκάκης θα βρεθεί στο Πλατανιάς-Ολυμπιακός στα Χανιά.

Όσο για το ΑΕΛ-ΠΑΟΚ, εκεί θα σφυρίξει ο Σιδηρόπουλος.

Αναλυτικά όλοι οι ορισμοί στους αγώνες της 11ης αγωνιστικής:

14/01 15:00 ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΚΑΣΣΙΟΠΗ

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΒΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

14/01 17:15 ΔΗΜ. ΣΤ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΒΛΑΣΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΓΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

14/01 19:30 ΔΗΜ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΦΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΝΕΟΦΥΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΕΡΟΒΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

15/01 15:00 AEL FC ARENA ΑΕΛ-ΠΑΟΚ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΣΚΟΥΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΠΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

15/01 17:15 Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΕΛΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

15/01 17:15 ΔΗΜ. ΣΤ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

ΤΖΗΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΟΥΡΟΜΠΙΛΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΠΕΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

15/01 17:15 ΞΑΝΘΗ ARENA ΞΑΝΘΗ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΤΙΚΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΤΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

15/01 19:30 ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΕΚ

ΚΟΜΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΛΦΟΦΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΑΡΑΪΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

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