Επικός διάλογος ΠΑΟΚ-Σάλκε στο twitter! (pic)

Η επέλαση του χιονιά δεν είναι και ό,τι πιο συνηθισμένο στην Ελλάδα, όπως βέβαια και οι ηλιόλουστες καιρικές συνθήκες για τους Γερμανούς. Ο ΠΑΟΚ «ανέβασε» στο twitter φωτογραφία από την χιονισμένη Τούμπα και οι «Βασιλικοί Μπλε», που βρίσκονται στη Γερμανία για χειμερινή προετοιμασία, απάντησαν με... ήλιο.

«Τελευταία συνηθίζουμε σε κάπως διαφορετικές καιρικές συνθήκες», έγραψαν χαρακτηριστικά, για να στείλει με τη σειρά του ο ΠΑΟΚ μια φωτογραφία από προπόνηση στο χιόνι, τονίζοντας: «Ναι, αλλά εμείς προετοιμαζόμαστε για γερμανικού τύπου χειμερινές συνθήκες!»

@s04_en Yes, but we prepare ourselves for German type of winter conditions #PAOK pic.twitter.com/v9H2EJEVGS

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) January 11, 2017