Από τον Μοντέρο στον Λισγάρα

Πέρασαν δυο μέρες, όμως τον βρήκαμε. Ο Βιστέιρο είχε αφήσει γυναίκα και παιδί και βρισκόταν για κυνήγι στην Πίνδο, αφού όπως λέει, "όταν χιονίζει κυνηγούν τα αρσενικά". Οταν τον ενημερώσαμε για το μαρκάρισμα του Λισγάρα στον Σεμπά και είδε το βίντεο, στα μάτια του εμφανίστηκε ένα βλέμμα συγκίνησης. «Τύφλα να χει ο Βίνι Τζόουνς, ο Πάολο Μοντέρο και ο Τζόε Μπάρτον μαζί... Σα να έβλεπα «Mean Machine», «The Longest Yard», «Lock, Stock and Two Smoking Barrels» και «Gone in 60 Seconds» κι αντί για τον Βίνι να παίζει ο Λισγάρας! Τι ήταν αυτό Θέε μου... Μήπως να του αλλάξουμε όνομα και να τον κάνουμε Λι- Σγάρας; Ταιριάζει περισσότερο σε Κινέζο καρατέκα...

Ο τρόπος που σήκωσε το πόδι, που κέντραρε, έτσι όπως άπλωσε την κορμοστασιά του μου θύμισε το είδωλό μου, τον Πάολο! '' Βιστέιρο, σε αυτό το χώρο μόνο τα καθαρόαιμα αρσενικά επιβιώνουν. Οι αντίπαλοι μου με λένε τρομακτικό. Μου αρέσει'' μου είχε εξομολογηθεί ο Μοντέρο και κάνω τα πάντα για να αγγίξω το είδωλο μου. Αλλά ο Λι-Σγάρας νομίζω πως με φτάνει. Τι δίδυμο θα κάναμε στη Vista United! Αξονας… φόβος και τρόμος. Ο Λι, ο Βιστερίνι και γω, τριπλέτα… μπουλντόζα για την αντίπαλη επίθεση. Μπάλα ή επιθετικός θα περνούσαν, ποτέ και οι δυο… Αυτός ο τύπος μου θύμισε την ατάκα του Πάολο «Γεννήθηκα αμυντικός και θα πεθάνω αμυντικός».



Ο Λι-Σγάρας έχει το ένστικτο του κυνηγού, είδε το θήραμα, εστίασε και το πέτυχε. Αποστολή εξετελέσθη, αφού ο αντίπαλος δεν πέρασε ποτέ, και θα το έκανε, αφού οι Βραζιλιάνοι είναι μπαλαδόφατσες. Σαν τον δικό μας το μάγο στη Vista United, τον Βιστίνιο, ο οποίος ακόμα και στις προπονήσεις ξεχνά να δώσει τη μπάλα, περνά τους άλλους σαν… μαριονέτες και σκοράρει. Ευτυχώς είμαι κάπου εκεί και με ένα ντιρέκτ τον βάζω στη θέση του. Λι-Σγάρα μπήκες στην αγαπημένη μου ενδεκάδα, μαζί με τους Καν, Μοντέρο, Ματεράτσι, Πέπε, Κιν, Μπάρτον, Τζόουνς, Καντονά, Ντι Κάνιο και Ντιέγκο Κόστα. Λι, είσαι ένας από μας!