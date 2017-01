Το ηγετικό σύνθημα αντεπίθεσης του Ζιρού (vid)

Ο Ολιβιέ Ζιρού σκόραρε γι' ακόμα ένα παιχνίδι στα τελευταία λεπτά, διαμορφώνοντας αυτή τη φορά το 2-1 στο Deepdale ώστε να πάρουν οι «κανονιέρηδες» την πρόκριση στον 4ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας.

Στο ημίχρονο, η Άρσεναλ βρισκόταν πίσω στο σκορ από την Πρέστον με 1-0, με τον Ζιρού, να βγαίνει από τ' αποδυτήρια για να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο, φωνάζοντας: «Πάμε παιδιά», ενώ, μόλις έφτασε στη σκάλα που οδηγούσε ξανά στο χορτάρι, ακούστηκε να λέει στους υπόλοιπους: «Ας δείξουμε τώρα κάτι διαφορετικό στο ματς».

Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα με επιστροφή, αν ο Μέσι ανοίξει το σκορ.

Video: Olivier Giroud in the tunnel at half-time: "Show something else!" #afc pic.twitter.com/1Zo3ogrciY

— ArsenalCentral (@AFCCentralHQ) January 7, 2017