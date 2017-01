Το... προφανές ξεκαθάρισε ο Έβανς για τον Ρούνεϊ (vid)

Λίγο μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το Κύπελλο Αγγλίας, στο «Ολντ Τράφορντ», ο Έβανς φάνηκε ν' αρνείται τη φανέλα του Ρούνεϊ, ωστόσο, η αλήθεια ήταν αυτή που μπορούσε ν' αντιληφθεί οποιοσδήποτε με μια απλή δεύτερη σκέψη.

Απλά του ανέφερε ότι θ' αντάλλαζαν τις φανέλες τους στ' αποδυτήρια κι όχι εντός αγωνιστικού χώρου μπροστά στους οπαδούς.

«Για να το ξεκαθαρίσω, αλλάξαμε τις φανέλες μας στ' αποδυτήρια, γιατί ήταν μια κακή μέρα για την ομάδα μου. Συγχαρητήρια και για το ρεκόρ σου Γουέιν Ρούνεϊ» έγραψε ο άσος των «royals» στο twitter.

Not even Evans from Reading wanted Rooney's shirt pic.twitter.com/6kC1FEjq82

To clear up I asked to exchange shirts in the tunnel due to a disappointing day!! congratulations on your record @WayneRooney pic.twitter.com/oMEfoP2Pat

— George Evans (@GeorgeEvans70) January 7, 2017