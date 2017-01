Κανένας δεν ήθελε τη φανέλα του Ρούνεϊ! (vid)

Η Γιουνάιτεντ κέρδισε πολύ εύκολα με 4-0 την Ρέντινγκ για το Κύπελλο και μεγάλος πρωταγωνιστής των κόκκινων διαβόλων ήταν ο Γουέιν Ρούνεϊ, που έφτασε τα 249 γκολ και έπιασε τον Τσάρλτον στην κορυφή των σκόρερ.

Μετά το τέλος του ματς ο Ρούνεϊ προσπάθησε να προσφέρει την φανέλα του σε κάποιον από τους αντιπάλους, όμως κανένας δεν την ήθελε. Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση του Έβανς, όπως μπορείτε να δείτε στο video.

Not even Evans from Reading wanted Rooney's shirtpic.twitter.com/6kC1FEjq82

— Troll Football Media (@Troll__Footbal) January 7, 2017