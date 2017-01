Η κορυφαία 11άδα του Champions League! (pics, vid)

Επίσημη έγινε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία η κορυφαία 11άδα για το 2016, στην οποία βρίσκονται 4 πρωτοεμφανιζόμενη, ένας τερματοφύλακας, που κατά τη διάρκεια της χρονιάς έγραψε ιστορία και μια επιθετική τριπλέτα, η οποία πρόσφατα κοντραρίστηκε για το ποιος θα κατακτήσει την Χρυσή Μπάλα. Οπως ήταν αναμενόμενο, η κάτοχος του Champions League, Ρεάλ Μαδρίτης έχει τους περισσότερους εκπροσώπους σε αυτή την υπερομάδα, στην οποία βρίσκονται άσοι της Μπαρτσελόνα και της Γιουβέντους.

Golazo! From Gianluigi Buffon to Antoine Griezmann via Sergio Ramos & Andrés Iniesta

Watch the 2016 #TOTY in full flow... pic.twitter.com/zCBUhKdaOi

— Champions League (@ChampionsLeague) 5 Ιανουαρίου 2017