Κριστιάνο, Μέσι, Γκριεζμάν και... Εύα Λονγκόρια! (pic)

Οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Λιονέλ Μέσι και Αντουάν Γκριεζμάν θα... μονομαχήσουν γι' ακόμα μια μεγάλη διάκριση, αυτή του κορυφαίου για το 2016, αλλά με το βραβείο να προέρχεται αυτή τη φορά από τη FIFA, η οποία δεν συνεχίζει τη συνεργασία με το France Football για τον θεσμό της Χρυσής Μπάλας.

Η Λονγκόρια θα παρουσιάσει την εκδήλωση που έχει προγραμματιστεί για την 9η Ιανουαρίου στη Ζυρίχη, ενώ μαζί της θα είναι ο Γερμανός, Μάρκο Σρέιλ.

Some exciting news! @EvaLongoria and @Marco_Schreyl will host #TheBest FIFA Football Awards in Zurich next weekhttps://t.co/PKckAIoZUy pic.twitter.com/uOi6njwY9s

— FIFA.com (@FIFAcom) January 2, 2017