Μουρίνιο: «Τίτλος; Μόνο Μίντλεσμπρο...»

Η Γιουνάιτεντ υποδέχεται τη Μίντλεσμπρο και ο Μουρίνιο επιθυμεί διακαώς το 5 στα 5! O Special One δεν... καίγεται για την κούρσα τίτλου, ούτε αν η Τσέλσι είναι το απόλυτο φαβορί. «Δεν είναι πρόβλημά μου. Δε με νοιάζει... Είμαι στην κούρσα για να κερδίσω το αυριανό ματς. Πιστεύω πως έχουμε καλές πιθανότητες για να το κάνουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν κοιτάζω πιο κάτω και δε με ενδιαφέρουν οι άλλες ομάδες. Μόνο η Γιουνάιτεντ...».

Ο Πορτογάλος τεχνικός στάθηκε και στο μεταγραφικό κομμάτι. Τα σενάρια αποχωρήσεων πολλά, αλλά ο ίδιος βάζει... φρένο «Δε θέλω να πουλήσω παίκτες. Ο σύλλογος και η διοίκηση είναι στο πλευρό μου. Εχω ξαναπεί πως αν ένας παίκτης δεν παίρνει πολύ χρόνο συμμετοχής κι επιθυμεί πραγματικά να φύγει, τότε δεν έχεις κανένα δικαίωμα να του το στερήσεις. Δεν έχουμε δεχθεί καμία προσφορά που να μας ικανοποιεί. Μόνο ο Σαμ Τζόνστοουν είναι ο παίκτης που θα πάει δανεικός γιατί δεν παίζει ούτε ένα λεπτό. Εξάλλου, πρέπει να παίξει...».».

