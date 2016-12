Ο Κουρμπέλης και το «στοίχημα» των αποδεσμεύσεων!

First of all, που λένε και στο... χωριό μου το Καστελόριζο, χρόνια πολλά και υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, γεροί, δυνατοί, να προσέχετε αυτούς που σας αγαπούν και πάνω απ' όλα να είστε άνθρωποι. Όχι μόνο τις γιορτές, καθημερινά. Υπάρχει κόσμος εκεί έξω που δεν έχει ούτε τα βασικά, δεν έχει ένα πιάτο φαγητό, δεν έχει μία στέγη το βράδυ πάνω από το κεφάλι του. Όχι μόνο σήμερα που είναι Χριστούγεννα αλλά ολόκληρο τον χρόνο. Όσοι μπορείτε βοηθήστε. Αυτό που μπορεί να φαίνεται «τίποτα» σε εσάς(ένα ευρώ για παράδειγμα, μία μερίδα φαγητού, παλιά ρούχα), για κάποιους είναι τα πάντα! Πάμε παρακάτω...

Ο Παναθηναϊκός «εγκαινίασε» την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου με την απόκτηση του Δημήτρη Κουρμπέλη. Όπως σε κάθε κίνηση ενίσχυσης, έτσι και σε αυτή μπορούμε να σταθούμε σε αρκετές παραμέτρους που οδηγούν σε συμπεράσματα.

1 )Ο Μαρίνος Ουζουνίδης γνωρίζοντας άριστα το έμψυχο δυναμικό που έχει στα χέρια του, γνωρίζοντας τα δυνατά και αδύναμα σημεία του υλικού που δουλεύει τον τελευταίο μήνα, ξεκίνησε από την θέση που χρειαζόταν εδώ και τώρα παίκτη ο Παναθηναϊκός. Ένα «εξάρι» που να έχει ανεπτυγμένα περισσότερο τα ανασταλτικά του στοιχεία, ένα αμυντικό χαφ με τρεξίματα, ενέργεια, σκληράδα. Ένας «πόντος» στον κόουτς...

2) Η μεταγραφή του Κουρμπέλη δείχνει την πρόθεση του συλλόγου να επενδύσει ξανά στο ελληνικό στοιχείο. Το αν αυτό θα γίνει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, θα πρέπει να το δούμε στην πορεία. Εξάλλου, οι Έλληνες που μπορούν να φορέσουν την φανέλα του Παναθηναϊκού και να κάνουν άμεσα διαφορά, βρίσκονται στο εξωτερικό και κοστίζουν μια... περιουσία! Γηγενείς που έχουν καλά στοιχεία, ταλέντο και μέλλον υπάρχουν αλλά θέλουν χρόνο και δουλειά για να γίνουν παίκτες πρώτης γραμμής. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει την «πολυτέλεια» να έχει στην ενδεκάδα του 5-6 τέτοιους ποδοσφαιριστές, ωστόσο, μέσα σε ένα δυνατό και καλά δουλεμένο σύνολο θα μπορέσει να προσαρμόσει στα θέλω του και να εξελίξει νεαρούς παίκτες μέσα από το rotation.

3) Ο Κουρμπέλης ούτε ταλέντο είναι, ούτε ελπιδοφόρος ποδοσφαιριστής. Είναι «έτοιμος» παίκτης και ας βρίσκεται στα 23. Ηλικία που στην Ελλάδα ακόμη θεωρούμε τους ποδοσφαιριστές... ταλέντα! Ο διεθνής μέσος με πάνω από 140 συμμετοχές σε Αστέρα και Εθνικές ομάδες έρχεται για να γίνει βασικός και ως τέτοιος θα κρίνεται! Τα υπόλοιπα θα τα δούμε πάνω στο χορτάρι...

4) Ο Παναθηναϊκός κάνει μεγάλη προσπάθεια να βαδίσει σε σωστά ποδοσφαιρικά μονοπάτια μετά από αρκετό καιρό. Ο ερχομός του Λυμπερόπουλου και οι πρώτες «μεταγραφές» του νέου τεχνικού διευθυντή(Καρβουνίδης, Κωτσής), το ξεκάθαρο πλάνο που θέλει να εφαρμόσει ο «Λύμπε», ο προπονητής που θέλει να είναι μόνο προπονητής, δείχνουν μία αλλαγή πλεύσης.

Τα 700.000 ευρώ στον Αστέρα Τρίπολης και μάλιστα σε 12 μηνιαίες δόσεις δεν δείχνει πρόοδο, δεν δείχνει πως η κεφαλή του συλλόγου έχει αντιληφθεί όλα τα λάθη του παρελθόντος. Το «τριφύλλι» πλήρωσε δύο φορές πάνω την αντικειμενική αξία του Κουρμπέλη, σε μία εποχή όπου ο ποδοσφαιριστής δεν ήταν περιζήτητος, δεν υπήρχε ενδιαφέρον όπως την προηγούμενη διετία, άρα λίγο ή πολύ έπαιζε χωρίς ανταγωνισμό. Σε μία εποχή, όπου ο Παναθηναϊκός έχει και πάλι οικονομικά «ζόρια», σε μία εποχή όπου οι παίκτες του πρέπει να υπογράψουν διακανονισμούς για να μην υπάρχουν «θέματα» με την άδεια, ο σύλλογος«υποθηκεύει» για τον επόμενο χρόνο ένα αρκετά μεγάλο ποσό με την λογική ''αφού τόσοι θα φύγουν, θα ανοίξει χώρος για το μπάτζετ''...

Θα ήταν μία σωστή λογική, αν ο Παναθηναϊκός είχε αποδείξει στον εαυτό του, ότι μπορεί να ξεσκαρτάρει χωρίς να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Το γεγονός ότι ακόμη πληρώνει τον Βέμερ, τον Ταυλαρίδη ως παίκτες του κλαμπ και μέχρι πρότινος τον Εσιέν, το γεγονός ότι πληρώνει αποζημιώσεις σε μια ντουζίνα ακομή ποδοσφαιριστές που άφησε ελεύθερους είναι ξεκάθαρο δείγμα πως δεν μπορεί να ελπίζει σε σημαντική ελάφρυνση του μεγαλύτερου μπάτζετ επί εποχής Αλαφούζου.

Κάπου εδώ έρχεται και το μεγαλύτερο «στοίχημα» του Νίκου Λυμπερόπουλου. Ο νέος τεχνικός διευθυντής καλείται να οδηγήσει στην πόρτα της εξόδου παίκτες που δεν υπολογίζονται για διαφορετικούς λόγους ο καθένας(Ιμπάρμπο, Γουακάσο, Λεντέσμα, Ιβανόφ, Σάμπα, Ρινάλντι) και στο τέλος της ημέρας να έχει πρόσημο θετικό στα deal των αποδεσμεύσεων.

Προφανώς και η αντιποδοσφαιρική λύση του παρελθόντος «δεν μας κάνει, τον αφήνουμε ελεύθερο» δεν μπορεί να έχει θέση σε έναν σοβαρά δομημένο Παναθηναϊκό. Οι περισσότερες ομάδες στον κόσμο ενεργοποιούν την ατζέντα τους, βάζουν στο... on τους μάνατζερ και ψάχνουν ομάδες για να παραχωρήσουν τους παίκτες που δεν υπολογίζονται. Η παραπάνω εξάδα αποτελείται από διεθνείς ποδοσφαιριστές, από ποδοσφαιριστές με συμμετοχή στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης και κάποιοι από αυτούς προφανώς θα μπορούσαν να συνεχίσουν στον Παναθηναϊκό, όπως ο Γουακάσο, ο Ιμπάρμπο, ο Λεντέσμα με σωστή διαχείριση, ο Σάμπα μέχρι το καλοκαίρι ή ακόμη και ο Ρινάλντι.

Ακόμη και αν δεν βρεθούν προτάσεις, το «τριφύλλι» δεν έχει την πολυτέλεια να διαθέτει αυτούς τους παίκτες στο ρόστερ και να τους έχει εκτός ομάδας. Μέσα σε μία ΟΜΑΔΑ όπως αυτή που δείχνει να δημιουργεί ο Ουζουνίδης, οι περισσότεροι εξ αυτών μπορούν να βοηθήσουν, να βρουν την χαμένη τους διάθεση και να δώσουν πράγματα στο «τριφύλλι». Μην κοιτάτε που μέσα στην... μόδα της εποχής, η μία κωλοτούμπα διαδέχεται την άλλη και από παιχταράδες το καλοκαίρι έγιναν «τελειωμένοι» τον χειμώνα. Τα έχουμε ξαναπεί. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να είναι πουλόβερ, να ράβει τον Ιούλιο και να ξηλώνει τον Δεκέμβριο...