Ο Τιάγκο Αλκάνταρα έκανε πάσα στον... Άι-Βασίλη! (vid)

Ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης κορυφής για τους Βαυαρούς, καθώς πέτυχε το πρώτο γκολ και «σέρβιρε» προς τον Τσάμπι Αλόνσο, είχε μια από τις πιο αστείες στιγμές που έχουμε δει στα γήπεδα...

Προφανώς έχοντας αντιληφθεί με την άκρη του ματιού του ότι ανεβαίνει από αριστερά κάποιος συμπαίκτης του, κάνει τη μπαλιά προς το «φτερό», όμως εκεί ο μοναδικός που υπάρχει είναι ο... κινούμενος Άι-Βασίλης από τις διαφημιστικές πινακίδες του αγωνιστικού χώρου!

Στο πνεύμα των εορτών ο Αλκάνταρα και μπράβο του...

Thiago thought Santa was on his team.. pic.twitter.com/F9TRl7Ber1

— datensuche (@Datensuche) December 22, 2016