Η Blinkfire Analytics έφτασε στο συμπέρασμα πως από το 1.1 εκατ. χρηστών που ακολουθούν λογαριασμούς του Ολυμπιακού στα social media το 75% επισκέπτεται και προτιμάει το επίσημο Facebook της ομάδας.

Ένα 13% είναι το ποσοστό στο Instagram και από 5% σε youtube και επίσημο site της ομάδας.

Most of @olympiacos_org 1.1M followers are in Facebook with 75%.https://t.co/3VeT3RM2UO pic.twitter.com/QGQeo62rVH

