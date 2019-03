Ο Έλληνας σέντερ ολοκλήρωσε το ματς με 31 πόντους (4/7δ., 5/13τρ., 8/8β.), 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 τάπα, αλλά δεν αρκούσαν όλα αυτά, για να πάρει η ομάδα του τη νίκη. Ο συμπαίκτης του, Κόρτνεϊ Φόρτσον, είχε 27 πόντους και 10 ασίστ.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Φέλντερ με 33 πόντους και ακολούθησε ο Στόουκς με 13.

Οι Lions βρίσκονται στο 0-2 και η σειρά είναι best of five.

Τα δωδεκάλεπτα: 39-35, 73-62, 106-100, 139-125.