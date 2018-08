Συνεχίζει στην Κίνα ο Σκόλα! (pic)

Μετά τους Shanxi Fenjiu Brave Dragons, ο Αργεντινός φόργουορντ θα φορέσει την φανέλα των Shangai Sharks.

Ο 38χρονος παίκτης, που εντυπωσίασε το καλοκαίρι στα προκριματικά του Mundobasket 2019 με την εθνική του, είχε κατά μέσο όρο τη σεζόν που ολοκληρώθηκε 27.8 πόντους, 13.7 ριμπάουντ και 1.3 κλεψίματα.

Luis Scola will play one more season in China as he has signed with Shanghai Sharks.

In his first season in China the veteran forward averaged:

27.8ppg

13.7rpg

3.4apg

1.3spg pic.twitter.com/pbF20HmMUs

— Emiliano Carchia (@ECarchia) 10 Αυγούστου 2018