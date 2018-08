Σύμφωνα με το «Sportando», ο 33χρονος γκαρντ είναι έτοιμος να υπογράψει συμβόλαιο με την Tianjin.

Ο Ρότσεστι αγωνίστηκε την προηγούμενη σεζόν στον Ερυθρό Αστέρα και είχε κατά μέσο όρο 13.4 πόντους και 5.0 ασίστ.

Taylor Rochestie is close to signing a lucrative deal in China with Tianjin, a source told @Sportando

Rochestie spent this past season with KK Crvena Zvezda averaging 13.4ppg and 5apg in EuroLeague.

— Emiliano Carchia (@ECarchia) 4 Αυγούστου 2018