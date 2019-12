Τα καλύτερα κινηματογραφικά φρουτάκια

Πολλές είναι οι ταινίες που σημείωσαν τεράστια επιτυχία και μετατράπηκαν σε φρουτάκια καταφέρνοντας να μεταφέρουν την δράση και την περιπέτεια στους φίλους των τυχερών παιχνιδιών.

Σήμερα θα δούμε τρεις ταινίες που έγραψαν ιστορία και πριν λίγα χρόνια έγιναν φρουτάκια.

Κόναν ο Βάρβαρος

Ο Κόναν ο Βάρβαρος είναι ήρωας που δημιουργήθηκε το 1932 από τον συγγραφέα Robert E. Howard. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός, μισό αιώνα αργότερα, το 1982, όταν η ιστορία του έγινε ταινία και τον ρόλο του Conan του Βάρβαρου υποδύθηκε ο Arnold Schwarzenegger. Στο φρουτάκι Conan, του 2019, η μουσική είναι ατμοσφαιρική, το παιχνίδι έχει εντυπωσιακά εφέ και οι κύλινδροι περιστρέφονται μέσα σε έναν αρχαίο ναό, που έχει ως φόντο ένα χιονισμένο χωριό. Το φρουτάκι Conan κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες και συνδυάζει τα κορυφαία χαρακτηριστικά των πιο σύγχρονων slot.

Το φάντασμα της Όπερας

«Το Φάντασμα της Όπερας» είναι μια νουβέλα του Γάλλου Gaston Leroux . Eκδόθηκε αρχές του προηγούμενου αιώνα, στα τέλη Μαρτίου του 1910, με τη μορφή τόμων. Ο μύθος του «Φαντάσματος», που γεννήθηκε πριν από εκατό χρόνια στο μυαλό ενός Γάλλου λογοτέχνη, κατάφερε να μείνει ολοζώντανος μέχρι σήμερα. Το Φάντασμα της Όπερας περιμένει στο φρουτάκι The Phantom of the Opera που μεταφέρει με αυθεντικό τρόπο την ατμόσφαιρα του έργου στο παιχνίδι και η δράση συνοδεύεται από την κλασσική μουσική του θεατρικού μιούζικαλ

Ψυχώ

Όσοι είστε fun των ταινιών τρόμου, σίγουρα, θα θυμάστε την ταινία «Ψυχώ» που έκανε την εμφάνιση της στους κινηματογράφους το 1960. Η κλασική ταινία τρόμου "Ψυχώ" που άφησε εποχή πλέον διατίθεται και σε slot παιχνίδι με τίτλο Psycho από την NextGen. Η δράση του παιχνιδιού διαδραματίζεται με φόντο την ιστορική κουρτίνα ενώ ο ήχος του παιχνιδιού είναι βγαλμένος από ταινίες τρόμου και μεταφέρει στον παίκτη όλη την αγωνία και τα συναισθήματα.

