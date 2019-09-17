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O ράπερ Κουέιβο τα.... στάζει όπως ο Χάρντεν! (vid)

O ράπερ Κουέιβο τα.... στάζει όπως ο Χάρντεν! (vid)

O ράπερ Κουέιβο τα.... στάζει όπως ο Χάρντεν! (vid)

Ο ράπερ Κουέιβο βάζει τα γυαλιά σε... πολλούς NBAers με την ευστοχία του στα σουτ εντός παιδιάς! 

Όπως θα δείτε και στο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ο διάσημος μουσικός ευστοχεί με στυλ αλά... Τζέιμς Χάρντεν!

Λέτε να ενδιαφερθεί καμιά ομάδα; 

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