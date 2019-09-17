O ράπερ Κουέιβο τα.... στάζει όπως ο Χάρντεν! (vid)

Όπως θα δείτε και στο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ο διάσημος μουσικός ευστοχεί με στυλ αλά... Τζέιμς Χάρντεν!
Λέτε να ενδιαφερθεί καμιά ομάδα;
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΑΛΛΙΑ 67vs
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 75vs
ΙΣΠΑΝΙΑ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 2vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 2vs
ΛΑΜΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 4vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
WATFORD FC 2vs
ARSENAL 2
ΤΕΛΙΚΟ
AFC BOURNEMOUTH 3vs
EVERTON FC 1
ΤΕΛΙΚΟ
REAL BETIS 1vs
GETAFE CF 1
ΤΕΛΙΚΟ
AS MONACO 3vs
OLYMPIQUE MARSEILLE 4
INTER -vs
SLAVIA PRAHA -
OLYMPIQUE LYON -vs
ZENIT ST PETERSBURG -
AFC AJAX -vs
OSC LILLE -
BORUSSIA DORTMUND -vs
FC BARCELONA -
BENFICA -vs
RB LEIPZIG -
SSC NAPOLI -vs
LIVERPOOL FC -
CHELSEA -vs
VALENCIA CF -
RED BULL SALZBURG -vs
KRC GENK -
PANSAMIAKOS VATHYLL. -vs
ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ -
SZOMBATHELY -vs
CSM ORADEA -
INTER BRATISLAVA -vs
FRIBOURG OLYMPIC -
KERAVNOS STROVOLOU -vs
BAKKEN BEARS -
SODERTELJE -vs
BALKAN BOTEVGRAD -
LISBOA BENFICA -vs
DONAR GRONINGEN -
KAUHAJOKI KARHU -vs
TSMOKІ MINSK -
KAPFENBERG BULLS -vs
KYIV BASKET -
MOBILE PRISHTINA -vs
LEGIA WARSZAWA -
Ο ράπερ Κουέιβο βάζει τα γυαλιά σε... πολλούς NBAers με την ευστοχία του στα σουτ εντός παιδιάς!
Όπως θα δείτε και στο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ο διάσημος μουσικός ευστοχεί με στυλ αλά... Τζέιμς Χάρντεν!
Λέτε να ενδιαφερθεί καμιά ομάδα;