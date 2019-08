Όπως αναφέρει το «Sportando», η Jiangsu προσέφερεαν $1.6 εκατομμύρια στον Αμερικανό φόργουορντ, αλλά εκείνος αρνήθηκε.

Ο Σμιθ έχει αγωνιστεί ήδη μια φορά στην Κίνα, το 2011-12 με την Zhejiang, και είχε κατά μέσο όρο 34.4 πόντους, 7.4 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ.

