Τις πιο δυνατές της στιγμές στην Ευρώπη, μέχρι να φτάσει στην κατάκτηση του BCL, και συνεπώς στην διεκδίκηση του Διηπειρωτικού Κυπέλλου, παρουσίασε η ΑΕΚ.

Από το νικητήριο καλάθι του Τζέιμς στο πρώτο ματς με την Βενέτσια στην παράταση, στο τρίποντο του Σάκοτα με την Μπαϊρόιτ, στην «βόμβα» του Πάντερ στη Νίμπουρκ και την τάπα του Τζέιμς στον τελικό με την Μονακό.

From Athens To Rio in 60 seconds #AEKBC #RoadToRio #FollowTheQueen pic.twitter.com/NyrcagmIkQ

— AEK B.C. (@aekbcgr) 12 Φεβρουαρίου 2019