Σαν σήμερα, το καλύτερο κάρφωμα όλων των εποχών! (pics & vids)

Ο άλλοτε σούπερ σταρ των Τορόντο Ράπτορς δεν φοβήθηκε ποτέ την πτώση. Οι νόμοι και οι κανόνες ήταν πρόκληση γι' αυτόν και όταν του δόθηκε η ευκαιρία να τους νικήσει, έστω για μία και μοναδική στιγμή, το έκανε με πάταγο. Η μέρα που έμελλε να μην... τελειώσει ποτέ, ήταν η 25η Σεπτεμβρίου 2000. Το ανολοκλήρωτο είναι αποτέλεσμα της ενέργειας του Κάρτερ να πηδήξει πάνω από τον Φρεντερίκ Βάις.

Της υπεράνθρωπης προσπάθειας που έκανε όλον τον κόσμο να απορεί και μέχρι σήμερα να αναρωτιέται «μα, πέρασε πάνω από άνθρωπο ύψους 2μ.18»; Και όμως έγινε και ακριβώς επειδή αυτή η σκέψη δεν θα σταματήσει να υπάρχει δεν θα τελειώσει και εκείνη η μέρα. Ο Κάρτερ έδωσε σχήμα στο απερίγραπτο και άγγιξε, για λίγο, τον ουρανό.

Ο Air Canada ήταν αποφασισμένος να κάνει κάτι ξεχωριστό και δεν υπολόγιζε τίποτα. Όπου και να του πέταγαν την μπάλα, όσο ψηλά κι αν ήταν, θα την έπιανε. Μάλιστα, τον δοκίμαζαν και αυτός ανταποκρινόταν. Η φράση «Το είδες αυτό;», επαναλαμβανόταν σε τακτά διαστήματα στις προπονήσεις. Βέβαια, όπως αναφέρει ο Τιμ Χάρνταγουεϊ, «Δεν ξέραμε ότι θα πηδούσε πάνω από κάποιον. Πότε δεν θα στοιχηματίζαμε σε αυτό». Και όμως... η ώρα του αυθόρμητου είχε έρθει.

Σαν σήμερα, λοιπόν, πριν από 18 χρόνια, έγινε αυτό.

YupRT @TheCrossover: OTD: Vince Carter dunks over 7-foot-2 French center Frederic Weis in the 2000 Olympics.

Is it the greatest dunk ever? pic.twitter.com/WNVb674Hx2

— Jerami Watson (@teezythegreat) 25 Σεπτεμβρίου 2018