Ο 26χρονος γκαρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στο κινέζικο πρωτάθλημα και την Nanjing Tongxi Monkey King.

Ο Αμερικανός παίκτης έπαιξε συνολικά σε 127 ματς με τους Πέισερς (από το 2015) και είχε κατά μέσο όρο 3.4 πόντους και 1.0 ριμπάουντ.

Former Pacers Joe Young agreed to terms with Chinese CBA team Nanjing Tongxi Monkey King.

Young has played 127 games in the NBA averaging 3.4 points and 1 rebound

— Emiliano Carchia (@ECarchia) 3 Αυγούστου 2018