Ο 29χρονος... γυρολόγος του μπάσκετ θα βρεθεί στην Ιαπωνία τη νέα σεζόν.

Τελευταίος σταθμός του Λαουλά, που πέρασε από τον Παναθηναϊκό το 2015 και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος, ήταν η Σαν Λορέντζο στην Ιταλία.

Η Σίγκα Λέικσταρς θα γίνει η 23η ομάδα στο βιογραφικό του.

Gani Lawal will continue His Career in Japan in the @B_LEAGUE as he signs with the @shigalakestars !! pic.twitter.com/vZqfJ7s1vC

