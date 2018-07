Απίστευτο buzzer beater στο WNBA πίσω από το κέντρο! (vid)

Συγκεκριμένα ήταν το παιχνίδι μεταξύ των Ατλάντα Ντριμ και των Κονέκτικατ Σαν όπου η Χέις διαμόρφωσε το 86-83 για λογαριασμό της Ατλάντα, με σουτ πίσω από το κέντρο.

Ουσιαστικά η ομάδα του Κονέκτικατ... αυτοκτόνησε, αφού είχε την τελευταία επίθεση στα χέρια της, αλλά μια λάθος πάσα στάθηκε αρκετή για την Χέις να ευστοχήσει πριν... μηδενίσει το χρονόμετρο!

Δείτε τι έγινε.

When you hit the game-winning shot @tiphayes3 pulls up from halfcourt for the win! #WatchMeWork pic.twitter.com/yTJBYgEZMH

— WNBA (@WNBA) 18 Ιουλίου 2018