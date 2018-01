Το αινιγματικό tweet Τζέιμς! (pic)

O Mάικ Τζέιμς κυκλοφορεί ακόμα στην αγορά των free agents μετά την αποχώρησή του από τους Φίνιξ Σανς ενώ η περίπτωσή του ήλθε στο προσκήνιο τις προηγούμενες ημέρες για ομάδα της Κίνας. Η φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram μαζί με τον Κρις Σίνγκλετον μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπαρτσελόνα... άναψε φωτιές ενώ τα σενάρια περί επιστροφής του στους «πράσινους» ακούγονται έντονα το τελευταίο διάστημα, με την ισπανική Mundo Deportivo να εμπλέκει το «τριφύλλι». Σήμερα (13/1) λοιπόν ο Τζέιμς ανέβασε ένα ιδιαίτερα... αινιγματικό tweet γράφοντας «ας δούμε που θα μας βγάλει».

let’s see where this takes us

— Mike James (@TheNatural_05) 13 Ιανουαρίου 2018