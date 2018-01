Στο Ιράν ο Πούλεν! (pic)

Ξενιτεύεται και πάλι ο Τζέικομπ Πούλεν.

Ο 28χρονος γκαρντ, μετά την Ευρώπη, είπε να δοκιμάσει την τύχη του στο ΝΒΑ. Στα μέσα Σεπτεμβρίου υπέγραψε στους Σίξερς, αλλά βολόδερνε μεταξύ της κορυφαίας λίγκας και της G-League.

Η ομάδα της Φιλαδέλφεια τον αποχαιρέτησε στις 4 Ιανουαρίου, ο Πούλεν βρήκε κατευθείαν νέο σταθμό, αλλά στο... Ιράν!

Ο Αμερικανός, με γεωργιανό διαβατήριο, παίκτης θα φορέσει την φανέλα των 7 φορές πρωταθλητών της χώρας και 3 φορές πρωταθλητών της Ασίας, Mahram Tehran, μέχρι το τέλος της σεζόν.

Happy to announce signing of Jacob Pullen to 7 time iranian champion and 3 time asian champion Mahram Tehran thanks to professional job from Mike Silverman and AMG. #ulsm #amg #nba #euroleague @Sportando pic.twitter.com/Z5XheXo3VQ

— Aydin Dianat (@AydinDianat) 7 Ιανουαρίου 2018