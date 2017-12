Μπάσκετ στην Αυστραλία με... ανοικτή οροφή! (pics & vids)

Το συγκεκριμένο γήπεδο είναι από τα λίγα με συρόμενη οροφή και έχει γίνει γνωστό για το γεγονός ότι μπορεί και φιλοξενεί αγώνες για το Australian Open, ακόμα και σε περίπτωση βροχής!

Φυσικά είναι η περίπτωση που ισχύει το... αντίστροφο και η οροφή κλείνει!

Αυτή τη φορά άνοιξε διάπλατα για το παιχνίδι του NBL μεταξύ της Μέλμπουρν Γιουνάιτεντ με τους Μπρισμπέιν Μπούλετς!

Μάλιστα στην ομάδα της Μελβούρνης αγωνίζεται και ο επί σειρά ετών παίκτης της EuroLeague με Κίντερ, Σιένα, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε, Ντέιβιντ Άντερσεν.

Δείτε τα χαρακτηριστικά βίντεο όπως τα «ανέβασε» στο twitter η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος Αυστραλίας