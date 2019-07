Λοκομοτίβ: Παρελθόν και ο ΜακΛιν (pics)

Ο Λούκα Μπάνκι ανέλαβε τα «ηνία» της ομάδας του Κουμπάν και πήρε... σκούπα.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Τζαμέλ ΜακΛιν, αποχαιρέτησε την Λοκομοτίβ, όπως και οι Ντορέλ Ράιτ και Ζερόμ Ραντλ. Το συμβόλαιο των τριών παικτών ολοκληρώθηκε και ο πρώην κόουτς της ΑΕΚ αποφάσισε να μην κρατήσει κανέναν.

Ο 31χρονος σέντερ είχε φέτος κατά μέσο όρο 9.2 πόντους, 1.5 ασίστ, 4.9 ριμπάουντ και 1.1 κλεψίματα σε 38 ματς.

Спасибо, Джамел и удачи тебе!

Джамел Маклин покидает «Локо» по истечении контракта. Спасибо за яркие данки и успеха в будущем!

//

Thank you Jamel!

Jamel McLean leaves Loko due to the end of contract. Thanks for the epic dunks and good luck in the future career! pic.twitter.com/Dj6HIovjSV — LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) 8 Ιουλίου 2019

Спасибо, Джером!

Джером Рэндл покидает «Локомотив-Кубань» по истечении контракта. Желаем удачи и успеха!

//

Thank you Jerome!

Jerome Randle leaves Krasnodar due to the end of contract. We wish him good luck and success in the future! pic.twitter.com/EcSvKJ7HoU — LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) 8 Ιουλίου 2019