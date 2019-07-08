Λοκομοτίβ: Παρελθόν και ο ΜακΛιν (pics)

Ο Λούκα Μπάνκι ανέλαβε τα «ηνία» της ομάδας του Κουμπάν και πήρε... σκούπα.
Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Τζαμέλ ΜακΛιν, αποχαιρέτησε την Λοκομοτίβ, όπως και οι Ντορέλ Ράιτ και Ζερόμ Ραντλ. Το συμβόλαιο των τριών παικτών ολοκληρώθηκε και ο πρώην κόουτς της ΑΕΚ αποφάσισε να μην κρατήσει κανέναν.
Ο 31χρονος σέντερ είχε φέτος κατά μέσο όρο 9.2 πόντους, 1.5 ασίστ, 4.9 ριμπάουντ και 1.1 κλεψίματα σε 38 ματς.
Спасибо, Джамел и удачи тебе!
Джамел Маклин покидает «Локо» по истечении контракта. Спасибо за яркие данки и успеха в будущем!
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Thank you Jamel!
Jamel McLean leaves Loko due to the end of contract. Thanks for the epic dunks and good luck in the future career! pic.twitter.com/Dj6HIovjSV
— LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) 8 Ιουλίου 2019
Спасибо, Джером!
Джером Рэндл покидает «Локомотив-Кубань» по истечении контракта. Желаем удачи и успеха!
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Thank you Jerome!
Jerome Randle leaves Krasnodar due to the end of contract. We wish him good luck and success in the future! pic.twitter.com/EcSvKJ7HoU
— LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) 8 Ιουλίου 2019
Спасибо, Дорелл!
Дорелл Райт покидает «Локо» по истечении контракта. Спасибо за шикарную игру и удачи в будущем!
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Thank you @DWRIGHTWAY1!
Dorell Wright leaves Loko due to the end of the contract. Thank you for good job and good luck in the career! pic.twitter.com/01fTvlUcJI
— LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) 8 Ιουλίου 2019