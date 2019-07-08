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Λοκομοτίβ: Παρελθόν και ο ΜακΛιν (pics)

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Λοκομοτίβ: Παρελθόν και ο ΜακΛιν (pics)

Ο Τζαμέλ ΜακΛιν δεν θα συνεχίσει στη Λοκομοτίβ, όπως έγινε γνωστό.

Ο Λούκα Μπάνκι ανέλαβε τα «ηνία» της ομάδας του Κουμπάν και πήρε... σκούπα.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Τζαμέλ ΜακΛιν, αποχαιρέτησε την Λοκομοτίβ, όπως και οι Ντορέλ Ράιτ και Ζερόμ Ραντλ. Το συμβόλαιο των τριών παικτών ολοκληρώθηκε και ο πρώην κόουτς της ΑΕΚ αποφάσισε να μην κρατήσει κανέναν.

Ο 31χρονος σέντερ είχε φέτος κατά μέσο όρο 9.2 πόντους, 1.5 ασίστ, 4.9 ριμπάουντ και 1.1 κλεψίματα σε 38 ματς.

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