Επίσημα στη Χίμκι ο Τίμα (pics)

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα δύο χρόνια με την ομάδα της Μόσχας.

Ο Λετονός αποχαιρέτησε τους «ερυθρόλευκους», ευχαριστώντας ομάδα και φιλάθλους.

@janis_timma остается в «Химках»! Сегодня Янис поставил подпись под двухлетним контрактом! / Today Janis Timma signed the two-year contract with Khimki! pic.twitter.com/P9n1HgWn6q

Что ни момент, то кандидат в ТОПы, нам такая игра по кайфу / @janis_timma got some hoops for Khimki in 2019@VTBUL #ХимкиМежсезонье19 pic.twitter.com/vbaNBos55t

— BC Khimki (@Khimkibasket) 27 Ιουνίου 2019