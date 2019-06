Ανανέωσε με Χίμκι ο Ζάιτσεφ (pic)

Μέχρι το 2020-21 θα παραμείνει στην ρώσικη ομάδα ο 29χρονος γκαρντ, που βρίσκεται ήδη 3 χρόνια στη Χίμκι.

Ο Ζάιτσεφ έχει αγωνιστεί και το 2008-11 στη Χίμκι, έπειτα πέρασε μια τετραετία στην Ένισεϊ, πήγε στην Κράσνι Οκτιάμπρ κι επέστρεψε την πρώτη του ομάδα το 2016.

Слава Зайцев остается в «Химках» еще на 2 года! / Rejoice, Slava Zaitcev stays at Khimki! The VTB Slam Dunk Contest champions signed 2 years extension with the club.#ХимкиМежсезонье19 pic.twitter.com/9fFX41Midm

