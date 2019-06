Ο Άντριου Χάρισον πήγε στην ρωσική ομάδα τον Φεβρουάριο και αγωνίστηκε σε 8 ματς,έχοντας κατά μέσο όρο 5.5 πόντους, 2.1 ασίστ και 1.4 ριμπάουντ.

Από την άλλη, ο Κέισι Πρέιδερ αντιμετώπισε τραυματισμό όλη τη χρονιά και δεν κατάφερε να κάνει το ντεμπούτο του με την ομάδα.

.@DrewRoc5 и @cprather24 покидают команду в связи с истечением срока контрактов / Andrew and Casey leave the team due to the expiration of contracts. pic.twitter.com/X8QfOuWJRI

— BC Khimki (@Khimkibasket) 20 Ιουνίου 2019