Η Χίμκι σούταρε με 57% στο τρίποντο (12/21) κι επικράτησε της Τσμόκι του Ζήση Σαρικόπουλου με 92-108 για την VTB League στο παιχνίδι όπου ο Αλεξέι Σβεντ πέτυχε 25 πόντους με 3/4 βολές, 5/7 δίποντα, 4/6 τρίποντα και μοίρασε 6 ασίστ.

Έτσι ο Ρώσος σκόρερ έφτασε τις 1.000 ασίστ με τη Χίμκι στη διοργάνωση.

1000 ассистов в форме «Химок» для @Shved23 / Alexey Shved has now 1000 assists for Khimki! pic.twitter.com/YJrBXfrY2y

— BC Khimki (@Khimkibasket) 11 Απριλίου 2019