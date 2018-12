Ανακοίνωσε Πλάθα η Ζενίτ (pic)

Τον αντικαταστάτη του Βασίλι Καράσεφ βρήκε άμεσα η Ζενίτ.

Οι Ρώσοι ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Τζουάν Πλάθα ως το τέλος της σεζόν, οποίος θα προσπαθήσει να βοηθήσει τη νέα του ομάδα να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα.

Τελευταίος σύλλογος που εργάστηκε ο Ισπανός ήταν η Μάλαγα.

Джоан Плаза — новый главный тренер «Зенита».

54-летний специалист приступит к работе с командой в ближайшее время.

//

Joan Plaza — new head coach of Zenit.

54-years old specialist will start working with the team in the nearest future.

Подробности: https://t.co/G7wB60S0G0 pic.twitter.com/u8fiBMQdlB

— БК «Зенит» (@zenitbasket) 22 Δεκεμβρίου 2018