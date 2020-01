Ο Αμερικανός γκαρντ και πρώην παίκτης της ΑΕΚ αποφάσισε να αποχωρήσει πριν από λίγο καιρό από την Μπεσίκτας, για την Ούνικς Καζάν του Δημήτρη Πρίφτη.

Οι λόγοι του «διαζυγίου» ήταν οικονομικοί, αφού η τούρκικη ομάδα χρωστούσε χρήματα στον Θίοντορ, κάτι που τον έκανε να φύγει από τον σύλλογο.

Μετά την νέα ενημέρωση της Μπεσίκτας πως δεν θα τον πληρώσει, ο ίδιος «ξεσπάθωσε» στο twitter:

«Η Μπεσίκτας σήμερα επιβεβαίωσε πως δεν θα πάρω το τσεκ μου σήμερα. Ήδη το ήξερα αυτό. Κερδίζουν παιχνίδια και δεν μπορούν να πληρώσουν τους παίκτες που έχουν. Και ο κόσμος αναρωτιέται γιατί έφυγε. Έχω μια οικογένεια να ταΐσω.

Προς όλους τους νέους παίκτες εκεί έξω. Μην παίζετε τσάμπα. Μην διακινδυνεύετε την υγεία και την καριέρα σας για ομάδες που δεν νοιάζονται για εσάς.

Δεν έχω ανάγκη τα λεφτά, αλλά θέλω αυτά που έχω δουλέψει. Ήμουν τυχερός που έζησα καλά στο εξωτερικό, αλλά δεν είναι όλοι οι παίκτες στην κατάστασή μου. Δεν μπορώ να φανταστώ τι περνάει οι νέοι παίκτες που ζουν περιμένοντας, χωρίς να ξέρουν πότε και αν πληρωθούν.

Ήταν λάθος μου πάντως. Παντρεύτηκα το καλοκαίρι και ήθελα να είμαι στην Κωνσταντινούπολη, την οποία εγώ και η γυναίκα μου αποκαλούμε "σπίτι". Δεν με ένοιαζε σε ποια ομάδα θα υπέγραφα, αρκεί να ήμουν εκεί, να απολαμβάνω το μπάσκετ και να πληρώνομαι.

Αποδέχθηκα ακόμα και την μείωση στην Μπεσίκτας, επειδή καταλάβαινα την οικονομική κατάσταση του συλλόγου και τα προβλήματα στη χώρα με την ισοτιμία δολαρίου. Ήθελα απλά να παίζω σπίτι μου και να είμαι χαρούμενος.

Δείτε πως ήρθαν τα πράγματα. Είμαι στη Ρωσία τώρα!».

So basically bjk just confirmed I won’t be getting my check today. Lol. I already knew that tho. They are winning games and can’t even pay the players they have. . & ppl wonder why I got out that situation! I have a family to feed! — Jordan Theodore (@J__Theo25) January 31, 2020

To all the young players out here. Don’t play for free! Don’t jeopardize your health and career for these teams who don’t care about you! — Jordan Theodore (@J__Theo25) January 31, 2020

I’m not in need of money but I want what I worked for. I’ve been fortunate to make a nice living across these seas but every player is not in my situation. I can only imagine what the young guys go through living check to check out here. Not knowing when or if they will get paid! — Jordan Theodore (@J__Theo25) January 31, 2020

No cap tho. This is my fault. Cause I got married this summer and I just wanted to be in Istanbul where my wife and I call home. It didn’t matter to me where I signed. Lol. As long as I was in the bul and able to just enjoy ball and get my check. — Jordan Theodore (@J__Theo25) January 31, 2020

I even took a pay cut for bjk because I understood the financial problem of the club and the current problems in the country with the dollar being so high! I just wanted to play at home and be happy! Lol — Jordan Theodore (@J__Theo25) January 31, 2020