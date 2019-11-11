Συνεργάτης Ομπράντοβιτς: «Ο Σλούκας έχει δείξει σεβασμό στη χώρα μας» (pic)

«Όποιος με γνωρίζει, ξέρει καλά την αφοσίωσή μου στη σημαία της Τουρκίας και στον μεγάλο μας ηγέτη, Ατατούρκ. Ο Κώστας Σλούκας έχει δείξει σεβασμό στην χώρα μας, στην σημαία μας και στον ηγέτη μας από τη πρώτη μέρα που βρέθηκε στον σύλλογο» ανέφερε μεταξύ άλλων ο άμεσος συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Benim bayrağıma, cumhuriyetime ve Ulu önderimiz Atatürk’e olan bağlılığımı bilen bilir. Bu takımın mensubu olan bir Türk antrenör olarak Kostas Sloukas ın geldiği ilk günden beri Ülkemize, bayrağımıza ve önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e karşı gösterdiği saygı ve ciddiyet, tıpkı diğer oyuncularımız gibi, hep en üst düzeyde olmuştur. Samimiyetle açıkladığı bu durumla ilgili başka çabalara girilmesi ve olayın başka yönlere götürülme çabası yakışık almaz durumdadır. Derdim durumdan vazife çıkarmak değil, samimiyetini bildiğim takım arkadaşımı yalnız bırakmamaktır, biline...