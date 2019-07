Συνεχίζει στην Γαλατασαράι ο Όγκουστ! (pic)

Σύμφωνα το Sportando, ο Έλληνας σέντερ θα παραμείνει κάτοικος κάτοικος Κωνσταντινούπολης για μία ακόμη σεζόν φορώντας τη φανέλα της Γαλατά.

Πέρυσι είχε κατά μέσο όρο 13 πόντους και 8,5 ριμπάουντ στο τουρκικό πρωτάθλημα, ενώ στο EuroCup μέτρησε 11,4 πόντους και 7 ριμπάουντ.

