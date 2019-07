Σύμφωνα με το «Sportando», ο 29χρονος γκαρντ θα υπογράψει συμβόλαιο στην Νταρουσάφακα και θα επιστρέψει στην Τουρκία μετά το 2015 και την Καρσίγιακα.

Ο Ράγκλαντ αγωνίστηκε φέτος στν Ερυθρό Αστέρα και είχε κατά μέσο όρο 12.3 πόντους, 6.0 ασίστ και 1.1 κλεψίματα.

Joe Ragland is signing with BSL and Eurocup participants Darussafaka, a source told Sportando.

The American-Liberian guard last played with KK Crvena Zvezda

— Emiliano Carchia (@Carchia) 19 Ιουλίου 2019