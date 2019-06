Ντατόμε: «Είμαι καλά»! (pic)

Ο Ιταλός παίκτης διεκομίσθη στο νοσοκομείο, καθώς χτύπησε στο κεφάλι στο πέμπτο ματς με την Εφές, ενώ είχε και προσωρινή απώλεια μνήμης.

Ο ίδιος θέλησε να καθησυχάσει άπαντες και με μήνυμά του στο twitter ανέφερε πως είναι καλά.

«Γεια σε όλους! Όλα καλά, κάνω κάποιες εξετάσεις, αλλά τα πάντα είναι υπό έλεγχο! Πάμε να νικήσουμε στο Game 6 τώρα!», έγραψε ο φόργουορντ της Φενέρ.

Hello everybody! All good, I’m taking exams but everything is under control! Let’s win game 6 now!#enbuyukfener

— Gigi Datome (@GigiDatome) 17 Ιουνίου 2019