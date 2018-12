«Μπαμ» με Γκάρι Νιλ η Μπάνβιτ (pic)

Επιστροφή στην Τουρκία, μετά τη σεζόν 2007-08 και την Καρσίγιακα, για τον Γκάρι Νιλ.

Ο 34χρονος γκαρντ ήρθε σε συμφωνία με την Μπάνβιτ, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Αμερικανός έχει αγωνιστεί στο ΝΒΑ (Μπακς, Χόρνετς, Τίμπεργουλβς, Ουίζαρντς, Νικς, Χοκς), ενώ την προηγούμενη σεζόν γύρισε στην Ευρώπη για χάρη της Σαραγόσα, με την οποία έκανε φοβερές εμφανίσεις (20.6π., 3.2ασ., 2.9ρ.).

l Gary Neal Banvit'te

Ailemize hoşgeldin Neal / Welcome to our family Neal

https://t.co/87DoVG4RXF#refusetolose #Banvit pic.twitter.com/JqFlfGsdNE

— Banvit Basketbol (@BanvitBK) 14 Δεκεμβρίου 2018