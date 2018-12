Στην Μπάνβιτ ο Ρίκι Λίντο (pic)

Bwin - Πλέον μπορείς να συνδυάζεις πολλές αγορές σε ένα στοίχημα από τον ίδιο αγώνα (21+).

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο με την τούρκικη ομάδα, όπως αναφέρουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο 26χρονος παίκτης το 2017 είχε κάνει κι ένα πέρασμα από την Αναντολού Εφές (10.0π., 4.6ρ., 2.1ασ.), ενώ τελευταίος του σταθμός ήταν η Ρέτζιο Εμίλια (23.5π., 4.9ρ., 3.4ασ.).

Ricky Ledo has signed in Turkey with Banvit, a source confirms to Sportando.

Ledo has started the season with Grissin Bon Reggio Emilia and was the top scorer in Serie A with 23.5ppg.

— Emiliano Carchia (@Carchia) 4 Δεκεμβρίου 2018