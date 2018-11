Χάλασε του Θίοντορ στην Νταρουσάφακα (pic)

Η περίπτωση του Τζόρνταν Θίοντορ ήλθε εσχάτως στο προσκήνιο για την Νταρουσάφακα από τη στιγμή που ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Αρμάνι Μιλάνο, δεν υπολογίζεται από τον Σιμόνε Πιανιτζιάνι.

Ο Θίοντορ ταξίδεψε τις προηγούμενες ημέρες στην Κωνσταντινούπολη για λογαριασμό της Νταρουσάφακα και συναντήθηκε με τον κόουτς Αχμέτ Τσακί όμως δεν υπήρξε συμφωνία για το buyout με την Αρμάνι.

Jordan Theodore will not sign with Darussafaka, I am told.

The point guard was in Istanbul, had a meeting with coach Ahmet Caki but he did not reach an agreement on buyout with Olimpia Milano yet.

Theodore remains under contract with AX Armani Exchange Milano

