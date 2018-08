Στην Νταρουσάφακα ο Ντίμπλερ (pic)

O 30άχρονος Αμερικανός σούτινγκ γκαρντ, ο οποίος φόρεσε στο παρελθόν τη φανέλα του Πανιωνίου, θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Τουρκία αφού μετά τις Καρσίγιακα (2012-15), Εφές (2015-16), Γαλατάσαραϊ (2016-17) και Μπεσίκτας (2017-18), υπέγραψε στην Νταρουσάφακα όπως ενημέρωσε ο εκπρόσωπός του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Πέρσι μέτρησε 11.5 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ στο Basketball Champions League με την Μπεσίκτας.

Another Euro league transfer! Jon Diebler is the new player of Turkish team, Darusafaka from Istanbul! #BeoBasket

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) 18 Αυγούστου 2018