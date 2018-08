Αποσύρθηκε και τέταρτη τουρκική ομάδα! (pic)

Τα αποτελέσματα της κρίσης στο τουρκικό μπάσκετ λόγω της οικονομικής κρίσης στη γειτονική χώρα είναι πιο εμφανή από ποτέ καθώς η Αντάλιασπορ ενημέρωσε πως αποσύρεται από το πρωτάθλημα λόγω αδυναμίας να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της.

Πρόκειται για την τέταρτη ομάδα που αποσύρει τη συμμετοχή της έπειτα από τις Γεσιλγιρεσούν, Εσκίσεχιρ και Ουσάκ Σπορτίφ.

The crisis in Turkish Basketball is unfortunately neverending. After Yesilgiresun, Eskisehir and Usak Sportif also Antalyaspor announced that they won't play in the next TBL due to financial problems

