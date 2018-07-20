Πήρε Μάρεϊ η Καρσίγιακα (pic)

Κάτοικος Τουρκίας θα είναι ο Ασέμ Μάρεϊ.
O 26χρονος ψηλός υπέγραψε συμβόλαιο με την Καρσίγιακα, αφήνοντας την Μπαίροϊτ.
Με τους Γερμανούς έκανε καλά ματς στο Basketball Champions League, εκεί όπου είχε 11.6 πόντους και 5.6 ριμπάουντ μέσο όρο.
Geçtiğimiz sezonu easyCredit Basketball Bundesliga ekiplerinden, @medibayreuth basketbol takımında tamamlayan @AssemMarei ile yapılan görüşmeler sonucu 2 yıllık anlaşma imzalamış bulunmaktayız.
Haberin detayları;https://t.co/8nCCiYM3ib pic.twitter.com/ZcSmByYcxZ
— Pınar Karşıyaka (@KSKBasket) 19 Ιουλίου 2018