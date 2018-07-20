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Πήρε Μάρεϊ η Καρσίγιακα (pic)

Πήρε Μάρεϊ η Καρσίγιακα (pic)

Πήρε Μάρεϊ η Καρσίγιακα (pic)

Τον Ασέμ Μάρεϊ που πέρυσι έπαιξε στη Μπαϊρόιτ ανακοίνωσε η Καρσίγιακα.

Κάτοικος Τουρκίας θα είναι ο Ασέμ Μάρεϊ.

O 26χρονος ψηλός υπέγραψε συμβόλαιο με την Καρσίγιακα, αφήνοντας την Μπαίροϊτ.

Με τους Γερμανούς έκανε καλά ματς στο Basketball Champions League, εκεί όπου είχε 11.6 πόντους και 5.6 ριμπάουντ μέσο όρο.

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