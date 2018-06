Βέσελι: «Υπέροχο να κερδίζεις πρωτάθλημα μπροστά στους φιλάθλους σου» (pic)

Την ικανοποίηση και τη χαρά του για το τρίτο σερί πρωτάθλημα Τουρκίας με τη Φενέρ έδειξε ο Γιαν Βέσελι με φωτογραφία που ανέβασε στο twitter.

Yπέροχο συναίσθημα να παίρνεις το τρόπαιο μπροστά στους οπαδούς. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη όλη τη σεζόν. Ελπίζω να το απολαύσατε

Amazing feeling to win the trophy in front of our fans. Thank you all for the support all season. I hope you enjoyed it