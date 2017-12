Στην Μπεσίκτας ο Παλάσιος (vid)

Το περασμένο καλοκαίρι ο Παλάσιος (2μ.06) επέστρεψε στο λιθουανικό πρωτάθλημα για λογαριασμό της Νεπτούνας μετά από τη σεζόν 2013-14 όταν αγωνίστηκε στη Λιέτουβος Ρίτας ενώ μεσολάβησε το πέρασμά του από την Καρσίγιακα και την Τόφας.

Η Μπεσίκτας, λοιπόν, κατέβαλε 70.000 ευρώ στη Νεπτούνας και απέκτησε τον 32άχρονο πάουερ φόργουορντ.

Besiktas signed most efficient player of LKL Juan Palacios from Neptunas on a buyout of 70k euros. Palacios had an option to leave Klaipeda on a buyout on his contract. Neptunas about to sign 3 new players. Third member of starting5 is leaving the team in the middle of the season

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 28 Δεκεμβρίου 2017